بني سويف يلجأ لـ الإعارات لإخلاء بعض الأماكن للصفقات الجديدة

يدرس الجهاز الفني لنادي بني سويف بقيادة حسن موسي، بالتنسيق مع مسئولي لجنة الكرة بالنادي، إخلاء بعض المقاعد بقائمة الفريق، للتمكن من ضم صفقات جديدها وقيدها بدلا من هؤلاء.





وكان بني سويف قد أبقي على معظم لاعبي الموسم المنتهي ، ورحل عن صفوفه 6 لاعبين.





واستقر بني سويف على حل الإعارات لبعض اللاعبين من إخلاء مقاعد بالقائمة للتمكن من إبرام عدد كبير من الصفقات الجديدة، ودعم صفوف الفريق بلاعبين سوبر سعيا للمنافسة على الصعود للممتاز.



