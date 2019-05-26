ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بني سويف يلجأ لـ الإعارات لإخلاء بعض الأماكن للصفقات الجديدة

الأحد 26/مايو/2019 - 05:18 م
صدى البلد
مالك خالد
يدرس الجهاز الفني لنادي بني سويف بقيادة حسن موسي، بالتنسيق مع مسئولي لجنة الكرة بالنادي، إخلاء بعض المقاعد بقائمة الفريق، للتمكن من ضم صفقات جديدها وقيدها بدلا من هؤلاء.

وكان بني سويف قد أبقي على معظم لاعبي الموسم المنتهي ، ورحل عن صفوفه 6 لاعبين.

واستقر بني سويف على حل الإعارات لبعض اللاعبين من إخلاء مقاعد بالقائمة للتمكن من إبرام عدد كبير من الصفقات الجديدة، ودعم صفوف الفريق بلاعبين سوبر سعيا للمنافسة على الصعود للممتاز.

يذكر أن بني سويف عين حسن موسي مديرا فنيا للفريق هذا الموسم خلفا لمحمد يوسف.

ترشيحاتنا

أول بطولة أفريقية ببرج العرب.. وزير الرياضة السابق يدعم الزمالك فى مواجهة نهضة بركان

السير فيرجسون مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد .. اقرأ التفاصيل

شاهد.. تعليق أصالة على دور دينا الشربيني في زي الشمس

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

مصطفى يونس لصدى البلد: بشجع الزمالك من قلبي.. أطالب أبو ريدة ومجلسه بالرحيل.. حسن حمدي هو الحل.. والمقارنة بين محمود طاهر والخطيب ظالمة.. وهذا رأيي في قائمة أجيري.. فيديو

وادي دجلة يتمسك بـ الحكام الأجانب في مباراته الأخيرة بالدوري الممتاز

ads

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

مصطفى يونس لصدى البلد: بشجع الزمالك من قلبي.. أطالب أبو ريدة ومجلسه بالرحيل.. حسن حمدي هو الحل.. والمقارنة بين محمود طاهر والخطيب ظالمة.. وهذا رأيي في قائمة أجيري.. فيديو

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

أسرار الساعات الأخيرة بـ معسكر الزمالك قبل خوض نهائي الكونفدرالية

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور