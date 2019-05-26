ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة في الليالي الوترية برمضان.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 05:21 م
ليلة القدر
ليلة القدر
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ليلة القدر هى ليلة متحركة وليست ثابتة ولا يعرفها الناس، مشيرًا إلى أن الله تعالى أخفى معرفة ليلة القدر عن الناس.

وأضاف «جمعة»، في إجابته في إجابته عن سؤال: «هل تكون ليلة القدر ثابتة فى كل عام أم متغيرة؟»، أن ليلة القدر مخفية كما أخفى الله تعالى معرفة ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة فلا أحد يعلم ليلة القدر فى أى يوم من أيام العشر الأواخر من رمضان.

وتابع: "إن من يقول بأن ليلة القدر هى يوم السابع والعشرين من رمضان"، مؤكدًا أنه يجب على المسلم أن يتحرى ليلة القدر فى الأيام الوتر من العشر الأواخر من رمضان وليست فى ليلة السابع وعشرين فقط.

جدير بالذكر أنه وردتْ أقوالٌ كثيرةٌ لأهْلِ العِلْمِ في تَحديدِ ليلة القدر أوصَلَها الحافِظُ بن كثير إلى خَمسةٍ وعِشْرينَ قولًا، وأوصَلَها الإمامُ ابنُ حَجَرٍ إلى سِتَّةٍ وأربعينَ قولًا، وأوصَلَها الإمامُ السُّيوطيُّ إلى خمسين قولًا، وأقربُ الأقوالِ في ذلك: أنَّها تَنتقِلُ في العَشرِ الأواخِرِ من رَمضانَ، وفيما يَلي كلامُ بَعضِ المحقِّقينَ عن ذلك: قال النَّوويُّ: «وهذا هو الظَّاهِرُ المُختارُ؛ لتَعارُضِ الأحاديثِ الصَّحيحة في ذلك، ولا طَرِيقَ إلى الجَمْعِ بين الأحاديث إلَّا بانتقالِها».

وذهَبَ جَماعةٌ من العُلماءِ إلى أنَّها تَنتقِلُ، فتكُونُ سَنةً في ليلةٍ، وسَنةً في ليلةٍ أُخْرى، وهكذا، ورواهُ ابنُ أبي شَيبَةَ في مُصنَّفِه عن أبي قِلابةَ، وهوَ قَولُ مَالكٍ، وسُفيانَ الثَّوريِّ، وأحمدَ بنِ حَنْبلٍ، وإسحاقَ بنِ رَاهويْهِ، وأبي ثَورٍ، وغيرِهم، وعزَاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ للشَّافعيِّ، ولا نَعرِفُه عنه، ولكنْ قال به مِن أصحابِه المُزَنيُّ وابنُ خُزيمةَ، وهو المُختارُ عندَ النَّوويِّ وغيرِه، واسْتحسَنَهُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ؛ للجَمْع بين الأحاديثِ الواردةِ في ذلك؛ فإنَّها اختلَفَت اختِلافًا لا يُمكِن معه الجَمْعُ بينها إلَّا بذلك» وقال ابنُ حَجَرٍ: «وأرجَحُها كلُّها: أنَّها في وِتْرٍ من العَشرِ الأخير، وأنَّها تَنتقِلُ كما يُفْهَمُ من أحاديثِ هذا الباب».

ترشيحاتنا

الليلة بـ 700 دولار.. قصر هندي تحول إلى فندق.. فيديو

السير فيرجسون مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد .. اقرأ التفاصيل

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

شاهد.. تجربة عملية على الـ VAR في ملعب برج العرب قبل نهائي الكونفدرالية

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

ads

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

مصطفى يونس لصدى البلد: بشجع الزمالك من قلبي.. أطالب أبو ريدة ومجلسه بالرحيل.. حسن حمدي هو الحل.. والمقارنة بين محمود طاهر والخطيب ظالمة.. وهذا رأيي في قائمة أجيري.. فيديو

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور