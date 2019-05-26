وقف برنامج وإحالة للتحقيق .. الأعلى يتخذ 3 قرارات ضد بسمة وهبة وخالد الغندور ويبحث شكاوى رئيس الزمالك

قرر المجلس الأعلى للإعلام، وقف برنامج الإعلامية بسمة وهبة "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس لمدة شهر.



وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار ، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده وضد مقدمته بسمة وهبة.



وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى التابعة للمجلس عقب اجتماع للجنتي الرصد والشكاوى اليوم إن اللجنتان رصدا في تحقيقهما بحلقات البرنامج مخالفات من بينها الحض على التمييز والكراهية والخوض في الأعراض وعدد آخر من الاتهامات.



وأوضح شوقي في تصريحات له عقب صدور القرار أنها ستستكمل التحقيقات ضد البرنامج في شكاوى أخرى.



وكان دكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين قد صرح أمس بأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمه وهبه مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة وما رصده من تجاوزات مهنيه وأخلاقية بحلقة يوم ١٩ مايو التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري التى تخالف ميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى.



جاء ذلك بسبب مخالفة قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة او الحصول على تصريح مزاولة مهنة.



وأضاف في بيان له انها لم تقم بتقنين وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأى من جداول القيد بالنقابة، كما انها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقًا للمادتين " ٢ – ١٩ " من قانون النقابة.



من جانبها، نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصى انستجرام معلقة: إنها من أجمل المرات التي أدت فيها العمرة، وأنها تشعر براحة نفسية كبيرة، مشيرة إلى أنها دعت لكل من طلب منها الدعاء، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها.



أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام بإحالة خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى المقدمة ضده.



وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى التابعة للمجلس، عقب اجتماع للجنتي الرصد والشكاوى اليوم، الأحد، إن اللجنة قررت اللجنة إحالة خالد الغندور، لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلًا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين.



من جانب آخر، ناقشت اللجنتان التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي وبنسبة كبيرة، وتستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء القادم.



وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بوقف برنامج "شيخ الحارة" لمدة شهر، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده وضد مقدمته بسمة وهبة.



من جانب آخر، ناقشت اللجنتان التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي وبنسبة كبيرة، وتستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء القادم.