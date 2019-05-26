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رياضة

عماد متعب: الأهلاوي اللي بجد يتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 09:49 م
عماد متعب
عماد متعب
مايكل عياد
تمنى النجم عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، فوز نادي الزمالك اليوم بالبطولة الكونفدرالية، خلال لقاءه أمام فريق نهضة بركان المغربي باللقاء الذي يجمع بينهم بعد قليل باستاد برج العرب.

وقال "متعب" في تصريحات تلفزيونية، " اللي عنده انتماء للبلد يتمنى للزمالك الفوز بالكونفيدرالية اليوم، وأي أهلاوي بجد لازم يتمنى كده، لأن الأهلي ليس طرف في البطولة وشرف لمصر فوز فريق مصري بها".

وحذرت الأجهزة الأمنية في مدينة برج العرب جماهير الزمالك من استخدام الشماريخ "والألعاب النارية" خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان، بلقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب، وناشدت قوات الأمن الجماهير عدم دخول زجاجات المياه والعصا العلم، إلى داخل المدرجات، تحسبا لأى أعمال شغب خلال المباراة.

كما ناشدت قوات الأمن الجماهير الالتزام بالتعليمات الأمنية، والدخول من الأبواب المحددة للجماهير، والخضوع للتفتيش بشكل طوعى شامل، وعدم حمل لافتات تسيء لأحد، وعدم حمل شماريخ وألعاب نارية، وعدم الاحتكاك بالفريق الضيف، والبعد عن الهتافات المسيئة، وعدم التجمهر أمام أبواب الاستاد قبل وبعد المباراة، وذلك خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان، بلقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، إلى ملعب برج العرب من أجل متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل انتزاع اللقب الأفريقى الكبير والذى يعد قبلة الحياة للفريق الأبيض من أجل العودة بقوة إلى التربع على عرش الكرة السمراء بعد غياب دام لـ 16 عاما.

وفتح ملعب برج العرب أبوابه أمام جماهير الزمالك فى الثالثة عصر اليوم، وحدد مسئولو الأمن إغلاق بوابات الاستاد فى التاسعة مساءً قبل بدء اللقاء بساعة، حسب ما هو متفق عليه فى الترتيبات الأمنية الخاصة بالمباراة فى الاجتماع الأمنى والفنى، وقرر مسئولو ملعب برج العرب دخول جماهير الزمالك من 9 بوابات لاستاد برج العرب تسهيلا على الجماهير.

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