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رياضة

إنتر وأتالانتا يتأهلان لدوري أبطال أوروبا.. وميلان إلى دوري الأوروبي

الأحد 26/مايو/2019 - 10:35 م
صدى البلد
القسم الرياضي
تأهل كل من ناديي أتالانتا و إنتر لمنافسات دوري أبطال أوروبا للموسم القادم 2019-2020 ، وذلك بعد فوزهما على كل من ساسولو و إمبولي على الترتيب ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإيطالي.

وفاز إنتر على حساب نظيره إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، حيث تقدم السنغالي كيتا بالدي التسجيل للنيراتزوري في الدقيقة 51 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ، قبل أن يعادل حامد جونيور تراوري النتيجة لإمبولي في الدقيقة 76 .

وقبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق ، سجل البلجيكي رادجا ناينجولان الهدف الثاني لإنتر ، وعزز بروزوفيتش تقدم فريقه في الدقيقة 95 ،ليرسل إمبولي لدوري الدرجة الثانية و يقود فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 69 نقطة ، مع نظيره أتالانتا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد والذي انتصر على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفشل كل من ناديي ميلان وروما في التأهل للبطولة برغم فوزهما على سبال و بارما على الترتيب ، حيث احتل ميلان المركز الخامس برصيد 68 نقطة ، بينما احتل روما المركز السادس برصيد 66 نقطة.

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