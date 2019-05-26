تعليق صادم من خالد بيومي على أداء الزمالك أمام نهضة بركان

وجه خالد بيومى المحلل الرياضي، رسالة لاعبي الزمالك خلال مبارة الفريق ونهضة بركان المغربي، المقامة حاليا على استاد برج العرب ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية .



وكتب بيومي على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "‏زمالك عصبي متوتر متسرع فاقد لنص الملعب ابراهيم وآباوما محتاجه تعديل وحميد مكانه كراس حربه مريح المنافس جدا".



كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة.

