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رياضة

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة للهلال السعودي.. ورينارد يقترب من تدريب الفريق

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:04 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
أكدت صحيفة "ليبيرو" البيروفية، أن نادي بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة قوية لنادي الهلال السعودي، بالتعاقد مع البيروفي "أندريه كاريلو"، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، والمعار لصفوف نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة، أن نادي بيراميدز يسعى لإحداث ثورة في سوق الانتقالات الصيفية القادم، حيث إن النادي سيضع تحقيق الدوري هدفًا له الموسم القادم، وذلك بعد تحقيقه المركز الثاني في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيراميدز سيوجه ضربة لنادي الهلال والذي يرغب في شراء اللاعب البيروفي نهائيًا بعد تألقه مع الزعيم هذا الموسم في الدوري السعودي، كما أنه يلاقي منافسة من نادي النصر والذي يرغب أيضًا في ضمه، لكن النادي البرتغالي والذي يملك اللاعب يشترط 17 مليون دولار للإستغناء عنه.

وأضافت الصحيفة أيضًا أن بيراميدز يستهدف التعاقد مع البرتغالي خورخي خيسوس لتدريب الفريق خلفًا لرامون دياز والذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه من قبل الإدارة ، كما أنه وضع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي و البرتغالي ليونارد جارديم، المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي كخيارات مطروحة لتدريب الفريق في حال عدم التعاقد مع خيسوس.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 69 نقطة ، وذلك قبل نهاية الدوري بجولة واحدة ، وفقد فرصة الحصول على الدوري.

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