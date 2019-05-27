مصدر أمني ينفي تعرض كمين الشروق لحادث إرهابي .. ويكشف تفاصيل الواقعة

نفى مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول استهداف كمين بالشروق، مؤكدا أنها ليست عملية إرهابية كما تردد وأنه حادث مروري.



وناشد المصدر المواطنين تحرى الدقة فى تناول المعلومات التي من شأنها إثارة الرأى العام وتتسبب في إحداث بلبلة .



كان ميدان النهضة بمدينة الشروق قد شهد حادث مؤسف بعد أن أطاحت سيارة مسرعة بأخرى ليصطدما بارتكاز أمني مما تسبب فى إصابة ضابط شرطة وأمين شرطة من قوة الارتكاز .



وكان قسم شرطة الشروق قد تلقى إخطارا بتعرض ارتكاز أمني مكون من ضباط وأفراد مباحث ونظام تابعين للقسم لحادث مروري ، بعد أن فوجئت القوات بسيارة مسرعة تصطدم بأخرى ، ويقتحما الارتكاز الأمنى ليصاب ضابط نظام برتبة نقيب وكذا يصاب أمين شرطة تم نقلهما إلى المركز الطبى لإسعافهما .



وقد تمكن أفراد قوة الارتكاز من التحفظ على إحدى السيارتين وقائدها بينما تم تحديد ورصد أرقام السيارة الأخرى التي لاذ قائدها بالفرار عقب وقوع الحادث .

