وليد فواز يهنئ الزمالك وجماهيرة بالكونفدرالية

حرص الفنان وليد فواز، على تهنئة نادي الزمالك بعد تتويجه بطلا الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 .



وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الشكر الأول لكل واحد تعب عشان يجيب تذكرة ويحضر في الإستاد ويقف ورا اللاعيبة اللي النهاردة كلهم رجالة وحاسين بالمسئولية حتي اللي قاعد علي الدكة بالجهاز الفني كله فخور بالشكل الأوروبي الراقي لجماهير الملكي اللي بتعكس جزء صغير من جماهيرية ‎#الزمالك شكرًا جروس شكرًا ‎#مرتضى_منصور"



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب العودة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.



