جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

تصدر هاشتاج "جددوا_عقد_جروس" مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان رئيس النادي عدم تجديد عقد المدرب كريستيان جروس ، بالرغم من تتويج الفريق بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.



ورفضت الجماهير فكرة رحيل المدرب الذي نجح في تحقيق التتويج بأول لقب أفريقي للفريق منذ عام 2003، كما أنه ينافس بقوة على اللقب المحلي.



الجدير بالذكر ان الفريق الابيض حقق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل لاشيء أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.