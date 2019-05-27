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أخبار العالم

مفاجأة.. الرئيس التنفيذي لهواوي يدافع عن شركة آبل الأمريكية

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:33 ص
شركة هواوي الامريكية
شركة هواوي الامريكية
رويترز
قال رين تشنج في مؤسس شركة هواوي تكنولوجيز ورئيسها التنفيذي لوكالة بلومبرج إن رد بكين على الولايات المتحدة عبر استهداف شركة آبل غير مرجح، معبرا عن معارضته لأي خطوة من هذا القبيل من جانب الصين ضد الشركة المنتجة لهواتف الآيفون.

وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف آبل بإجراء انتقامي، قال رين إن سوف "يحتج" على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرج "ذلك (الرد الصيني على آبل) لن يحدث أولا وقبل أي شيء وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأقر بأن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها لكن أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.

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