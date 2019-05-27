امتحان أولى ثانوي.. قلق حول نوعية أسئلة الفلسفة

رصد موقع صدى البلد الإخبارى، قلق وحيرة طلاب الصف الأول الثانوى حول أسئلة مادة الفلسفة أمام لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي قبل تأديتهم لامتحان الفلسفة والمنطق الذي في ماراثون الامتحانات التي يترتب عليها نجاح أو رسوب الطلاب فى ظل تطبيق النظام الجديد.



وعبر الطلاب عن قلقهم مما سيحدث داخل اللجان، متمنين أن يمر الامتحان بسلام بدون أي عوائق وأن يعمل السيستم بنجاح دون اعطال او حدوث خروج من نموذج الامتحان أو ان يضطر الطلاب لاستخدام الامتحان الورقي.



جدير بالذكر أن امتحانات أولى ثانوي بدأت من الأحد 19 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس 30 مايو 2019 وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.



وتنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكتروني هذا العام لحين اكتمال تجهيزها