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اقتصاد

عز يسجل 11900 جنيه للطن ..أسعار الحديد اليوم 27 -5- 2019

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:00 ص
مواد البناء
مواد البناء
آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات، اليوم، الأثنين 27 مايو 2019، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و800 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وسجل حديد بشاي 11 ألفًا و850 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و740 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد العشري 11 ألفًا و600 جنيهًا.

واستقرت أسعار الأسمنت في مستهل التعاملات، وتصدر السويدى للأسمنت بسعر 815 جنيها للطن، وكذا العربية للأسمنت الأسعار بقيمة 815 جنيها للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 795 جنيها للطن وتبعه أسمنت السويس بسعر 790 جنيها، ثم العسكرى بني سويف بسعر 790 جنيها للطن.

وسجل التعمير والنصر 790 جنيها للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى وميديكو أسوان 790 جنيهًا للطن وهو أقل سعر اليوم.

وتراوحت أسعار الجبس بين 820 و540 جنيها للطن، وسجل الطن من سيناء نحو 820 جنيها وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه الدولية بسعر 700 جنيه للطن وسجل المعمار 670 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من العامرية إلى 635 جنيها، وتبعه جبس مصر سيناء بسعر 620 جنيها، وأخيرا السويس بسعر 540 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.

واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، ورملي وردي 25×12×6 سم 039 جنيها للألف طوبة.

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