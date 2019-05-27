مسلسل خمسة ونص الحلقة 22 : بعد 4 سنوات موت والد قصي خولي وخلافات مع نادين نجيم

قفزت الاحداث بـ معدل 4 سنوات خلال الحلقة الـ 21 من المسلسل اللبناني خمسة ونص، والتي شهدت ميلاد بيان " نادين نجيم" لنجلها "جونيور" من غيمار " قصي خولي" ولكن اتضح ان بينهما خلافات شديدة.



وايضا زواج غيمار السري من حبيبته السابقة عايدة التي اتت قبل 4 سنوات من سوريا الى لبنان لكي تتوسل لـ غيمار بالعودة اليها.



والمفاجاة ان زوجة والد غيمار ، سوزان " امل حماده" تطالب غيمار بانهاء الخلافات بينهما والحرب المشتعلة منذ سنوات وبدء صفحة جديدة بعد وفاة والده ، لكي يوقفوا مخططات زوجته بيان التي تعطل مصالحه واعماله لانها اصبحت نائبة في مجلس النواب اللبناني.



فيما يحاول صديق غيمار وحارسه الشخصي جاد " معتصم النهار" التقرب من بيان بسبب حبه الشديد لها واهتمامه بها بسبب اهمال غيمار لها.



