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فن

مسلسل خمسة ونص الحلقة 22 : بعد 4 سنوات موت والد قصي خولي وخلافات مع نادين نجيم

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:06 ص
قصي خولي ونادين نجيم
قصي خولي ونادين نجيم
شروق ابراهيم
قفزت الاحداث بـ معدل 4 سنوات خلال الحلقة الـ 21 من المسلسل اللبناني خمسة ونص، والتي شهدت ميلاد بيان " نادين نجيم" لنجلها "جونيور" من غيمار " قصي خولي" ولكن اتضح ان بينهما خلافات شديدة.

وايضا زواج غيمار السري من حبيبته السابقة عايدة التي اتت قبل 4 سنوات من سوريا الى لبنان لكي تتوسل لـ غيمار بالعودة اليها.

والمفاجاة ان زوجة والد غيمار ، سوزان " امل حماده" تطالب غيمار بانهاء الخلافات بينهما والحرب المشتعلة منذ سنوات وبدء صفحة جديدة بعد وفاة والده ، لكي يوقفوا مخططات زوجته بيان التي تعطل مصالحه واعماله لانها اصبحت نائبة في مجلس النواب اللبناني.

فيما يحاول صديق غيمار وحارسه الشخصي جاد " معتصم النهار" التقرب من بيان بسبب حبه الشديد لها واهتمامه بها بسبب اهمال غيمار لها.

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