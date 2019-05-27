ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طلاب فى أولى ثانوى: امتحان الفلسفة 15 سؤال فى غاية السهولة..فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
كريم ناصر - عدسة: محمد أبو النور
رصد موقع "صدى البلد" الاخباري،علامات البهجة والسرور على أوجه طلاب الصف الأول الثانوى أمام لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقى بعد تٱديتهم لامتحان مادة الفلسفة والمنطق في ماراثون الامتحانات، فى ظل تطبيق النظام الجديد.

قالت نانسى محمد الامتحان كان سهل جدا وكان هنالك سهولة فى الحل على التابلت.

أضاف ضياء على ان الامتحان كان فى غاية السهولة ولكن الكتابة على التابلت كانت صعبة الى حد ما ما جعلنا غير قادرين على كتابة الاجابة كاملة.

وأشار غالى حسن الى ان الامتحان كان عبارة عن ١٥ سؤال فى غاية السهولة.

واكد نادر اكرم ان الامتحان عمل على التابلت بشكل جيدا جدا والوقت كان اكثر من ما يحتاجه الامتحان.

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى تستمر حتى يوم الخميس 30 مايو الجاري ، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.

تنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكترونيا هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.

ترشيحاتنا

الإفتاء تحدد أقل عدد مرات لختم القرآن في رمضان

طباخ شهير يعرض الزواج على فنانة عربية.. فيديو

مصطفى الفقي: ألقيت خطبة أمام أعداد كبيرة من الدجاج للتغلب على خجلي

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند بدء الإفطار ببضع تمرات مثلما أوصانا رسول الله

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

لتفريج الكرب .. الافتاء تنصح بهذا الصلاة في رمضان

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

هى عارفة نفسها.. بسمة وهبة تكشف حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال..فيديو

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور