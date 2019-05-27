طلاب فى أولى ثانوى: امتحان الفلسفة 15 سؤال فى غاية السهولة..فيديو

رصد موقع "صدى البلد" الاخباري،علامات البهجة والسرور على أوجه طلاب الصف الأول الثانوى أمام لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقى بعد تٱديتهم لامتحان مادة الفلسفة والمنطق في ماراثون الامتحانات، فى ظل تطبيق النظام الجديد.



قالت نانسى محمد الامتحان كان سهل جدا وكان هنالك سهولة فى الحل على التابلت.



أضاف ضياء على ان الامتحان كان فى غاية السهولة ولكن الكتابة على التابلت كانت صعبة الى حد ما ما جعلنا غير قادرين على كتابة الاجابة كاملة.



وأشار غالى حسن الى ان الامتحان كان عبارة عن ١٥ سؤال فى غاية السهولة.



واكد نادر اكرم ان الامتحان عمل على التابلت بشكل جيدا جدا والوقت كان اكثر من ما يحتاجه الامتحان.



يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى تستمر حتى يوم الخميس 30 مايو الجاري ، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.



تنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكترونيا هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.