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رياضة

الدوري السعودي يهدد حلم الأهلي والزمالك المنتظر

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:27 م
شعارا الأهلى والزمالك
شعارا الأهلى والزمالك
عمرو الحلواني
دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات قوية مع النجم التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، من أجل حسم ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية السعودية أن إدارة الاتفاق استقرت على التعاقد مع كودجو بعد المستوى المميز للغاية الذي ظهر به مع فريقه في الدوري المغربي ومسابقة الكونفيدرالية.

وكان الأهلى والزمالك أبديا رغبتهما الشديدة في التعاقد مع لابا كودجو وبدأ الناديان المصريان في تقديم عروض رسمية من أجل الحصول على خدماته.

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