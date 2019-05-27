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محافظات

محافظ الجيزة يكلف بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:00 م
محافظ الجيزة يكلف
محافظ الجيزة يكلف بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت
محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة على المنشات الغذائية واماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين والتاكد من سلامة مصدر غذائهم فى تطبيق عملى للدور الرقابى للدولة على أرض الواقع.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل لجان ضبط الأسواق والتعاون مع الأجهزة التموينية.

كما حرص المحافظ على استعراض آليات عمل لجان متابعة منظومة ضبط الأسواق وبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية ضبط الأسواق وسبل حلها للوصول لرضا المواطن من خلال المرور على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية ومصانع الأغذية والمعارض ومنافذ البيع بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها واتباع الطرق السليمة لعرض المنتجات خاصة اللحوم والأسماك لعدم تعرضها للتلف والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذ قرارات الغلق الإداري.

ويذكر ان المحافظة بالتعاون مع مديرتى التموين والطب البيطرى ومباحث التموين قد تمكنت من ضبط عدد من المصانع التى تتلاعب بأقوات المواطنين وتقوم ببيع المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للأستخدام الادمى حيث تم ضبط مئات الأطنان من الدواجن واللحوم والاسماك والسلع الرمضانية والياميش والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى قبل طرحهم بالأسواق على المواطنين .

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