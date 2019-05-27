ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يبحث مع مفتشي الإدارات سيطرة المديرية على المساجد

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:05 م
وكيلأوقاف الإسكندرية
وكيل"أوقاف الإسكندرية يبحث سيطرة المديرية على المساجد
أحمد عبد العزيز
عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية، الاثنين، اجتماعًا لمفتشي الإدارات الفرعية، ترأسه الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، لمناقشة الأمور الدعوية.

حضر الاجتماع الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة والشيخ هاشم الفقي، مدير عام المتابعة، ورؤساء الأقسام بالمديرية وجميع المفتشين بالإدارات الفرعية.

وجرى خلال الاجتماع إعلان 8 توصيات للتنفيذ بمختلف مساجد المدينة، وهي تكثيف المرور على الاعتكافات واستبعاد المقصرين منهم، وعقد اجتماع مع خطباء ساحات العيد وعدم تمكين أي شخص غير مرخص له، وتكثيف المرور على المساجد وإلقاء التعليمات على الأئمة، وخاصة الجدد، والتنبيه على الصكوك، وأنها في مصلحة الفقراء.

كما تضمنت التوصيات التأكيد على عدم جمع التبرعات تحت أي مسمى، ومتابعة المدارس العلمية والقرآنية والمقارئ والملتقى الفكري، وتقيم العمالة وإعادة توزيعها توزيع عادل، وتنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص مواعيد الفتح والغلق ومكبرات الصوت.

ترشيحاتنا

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

ميدو يهاجم المنتخب بسبب عبد الله جمعة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

ترقب في الأهلي لمؤتمر اتحاد الكرة.. والخطيب يجهز لاجتماع طارئ

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

مائدة رحمن بالطور.. فريق متعاون لإفطار عابري السبيل للعام الثاني.. صور