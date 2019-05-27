وكيل أوقاف الإسكندرية يبحث مع مفتشي الإدارات سيطرة المديرية على المساجد

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية، الاثنين، اجتماعًا لمفتشي الإدارات الفرعية، ترأسه الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، لمناقشة الأمور الدعوية.



حضر الاجتماع الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة والشيخ هاشم الفقي، مدير عام المتابعة، ورؤساء الأقسام بالمديرية وجميع المفتشين بالإدارات الفرعية.



وجرى خلال الاجتماع إعلان 8 توصيات للتنفيذ بمختلف مساجد المدينة، وهي تكثيف المرور على الاعتكافات واستبعاد المقصرين منهم، وعقد اجتماع مع خطباء ساحات العيد وعدم تمكين أي شخص غير مرخص له، وتكثيف المرور على المساجد وإلقاء التعليمات على الأئمة، وخاصة الجدد، والتنبيه على الصكوك، وأنها في مصلحة الفقراء.



كما تضمنت التوصيات التأكيد على عدم جمع التبرعات تحت أي مسمى، ومتابعة المدارس العلمية والقرآنية والمقارئ والملتقى الفكري، وتقيم العمالة وإعادة توزيعها توزيع عادل، وتنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص مواعيد الفتح والغلق ومكبرات الصوت.