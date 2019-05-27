الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به ثان في هجوم "الطرد المفخخ" بمدينة ليون

أعلن عمدة مدينة ليون الفرنسية، كريستوف كاستانير، اليوم /الاثنين/ أن الشرطة الفرنسية اعتقلت شخصا ثانيا في إطار التحقيقات الجارية في هجوم "الطرد المفخخ" الذي وقع بأحد شوارع المدينة /الجمعة/ الماضية.
وقال كاستنير - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إنه "فيما يخص قنبلة ليون، تم القبض على مشتبه به".
وذكر راديو "فرنسا الدولي"، أن تصريحات العمدة تأتي بعد مرور ساعة من إعلان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم مدينة "ليون".
يذكر أن شخص ترك قنبلة يوم /الجمعة/ الماضي في أحد شوارع مدينة ليون الفرنسية؛ وأسفر انفجارها عن إصابة 13 شخصا بجروح، ولم تعرف حتى الآن الدوافع وراء ذلك الهجوم.
وقال كاستنير - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إنه "فيما يخص قنبلة ليون، تم القبض على مشتبه به".
وذكر راديو "فرنسا الدولي"، أن تصريحات العمدة تأتي بعد مرور ساعة من إعلان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم مدينة "ليون".
يذكر أن شخص ترك قنبلة يوم /الجمعة/ الماضي في أحد شوارع مدينة ليون الفرنسية؛ وأسفر انفجارها عن إصابة 13 شخصا بجروح، ولم تعرف حتى الآن الدوافع وراء ذلك الهجوم.