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أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به ثان في هجوم "الطرد المفخخ" بمدينة ليون

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:57 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أ ش أ
أعلن عمدة مدينة ليون الفرنسية، كريستوف كاستانير، اليوم /الاثنين/ أن الشرطة الفرنسية اعتقلت شخصا ثانيا في إطار التحقيقات الجارية في هجوم "الطرد المفخخ" الذي وقع بأحد شوارع المدينة /الجمعة/ الماضية.

وقال كاستنير - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إنه "فيما يخص قنبلة ليون، تم القبض على مشتبه به".
وذكر راديو "فرنسا الدولي"، أن تصريحات العمدة تأتي بعد مرور ساعة من إعلان وزير الداخلية الفرنسي​، كريستوف كاستانير، أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في تنفيذ هجوم مدينة "ليون".

يذكر أن شخص ترك قنبلة يوم /الجمعة/ الماضي في أحد شوارع مدينة ليون الفرنسية؛ وأسفر انفجارها عن إصابة 13 شخصا بجروح، ولم تعرف حتى الآن الدوافع وراء ذلك الهجوم.

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