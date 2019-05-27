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رياضة

كونغ فو بني سويف يتألق في بطولة المنطقة ويحصد 7 ذهبيات .. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:36 م
صدى البلد
مالك خالد
نجح فريق اللوشو كونغ فو بنادي سويف فى تقديم مستوي قوي خلال منافسات كأس المنطقة.

تمكن ٨ لاعبين من حصد الميداليات الذهبية خلال تلك المنافسات وهم احمد مصطفي ممدوح ومحمد احمد محمد امام وحسام محمد اسماعيل ونورالدين محمد صابر وعبد الرحمن سيد سيد ومالك محمد جاد الرب وعمرو محمد اسماعيل.

فيما حصد المركز الثاني والميدالية الفضية كل من مالك احمد محمد امام وأحمد محمد سيد، وتوج بالميدالية البرونزية كلا من ادهم هشام مصطفي.

وقدم الفريق بطولة قوية تحت قياده مدربهم محمد جمال علي ونالوا إشادة مجلس الإدارة.
كونغ فو بني سويف يتألق في بطولة المنطقة ويحصد 7 ذهبيات .. صور

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