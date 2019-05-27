طلائع الجيش ينهي الشوط الأول متقدما على المقاصة 1- 0

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أحداث الشوط الأول متقدما على مضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من الدوري الممتاز .



سجل الهدف المهاجم المخضرم مصطفى محمد فى الدقيقة 21 من زمن المباراة ، ليمنح الطلائع التقدم بهدف مع نهاية الشوط الأول أمام مصر المقاصة .



ويسعى فريق المقاصة بقيادة مدربه جمال عمر إلى تحقيق الفوز من أجل إنهاء الدورى الممتاز بشكل جيد خاصة بعد الهزيمة فى الجولة الماضية أمام إنبى وهو الأمر نفسه بالنسبة لفريق الطلائع بقيادة مدربه البلجيكي لوك إيميل الذى يسعى إلى إنهاء المسابقة فى أفضل شكل ممكن بعد الفوز الكبير على الاتحاد السكندري فى المباراة الماضية برباعية نظيفة.



ويمتلك المقاصة 45 نقطة محتلا بها المركز السادس، بينما يقع طلائع الجيش فى المركز الثامن برصيد 40 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الممتاز .