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رياضة

اللعنة تطارد نجوم الأهلي المعارين.. لاعب الجونة يخرج مصابًا في مواجهة الإسماعيلي

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:38 م
الجونة
الجونة
عمرو ابوبكر
تستمر لعنة الإصابات في مطاردة لاعبي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، فبعد أن أصابت العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، انتقلت إلى المعارين.

وخرج أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار إلى الجونة، من مباراة فريقه أمام منافسه الإسماعيلي، التي تقام على ملعب استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الممتاز بعد تعرضه للإصابة.

وجاءت الإصابة بعد مراوغة ريان لأحد مدافعي الإسماعيلي أمام منطقة الجزاء، وخرج ريان للعلاج ولكن أشار الجهاز الطبي بتغييره وعدم استمراره في المباراة.

ويحتل الجونة المركز الـ 14 برصيد 36 نقطة، ويسعى من هذه المباراة لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

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