نبيل الحلفاوي يعلق على مشهده الشهير في الطريق إلى إيلات

علق الفنان نبيل الحلفاوي بطريقة كوميدية، على مشهده الشهير في فيلم "الطريق إلى إيلات" الذي ظهر فيه وهو يوسع فتحة الديناميت، الذي اشتهر على السوشيال ميديا بـ "مشهد العسلية".



تلقى نبيل الحلفاوي، في البداية، تغريدة عبر تويتر من أحد متابعيه، نشر فيها صورة المشهد، ووجه تساؤلا: "الصورة دي مش بتفكرك بحاجه يا قبطان"، ليرد عليه الحلفاوي قائلًا: "ههههه.. ما لقتش غير دي يا دكتور؟.... ده أنا بشوفها أكتر ما بشوف ولادي".



يذكر أن فيلم الطريق إلى إيلات، طرح عام 1993، وتتناول قصة الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، حين هاجموا ميناء إيلات الحربى وتمكنوا من تدمير سفنتين حربيتين هما بيت شيفع وبات يم والرصيف الحربي (السفينتان كانتا تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء)، ثم عودة هؤلاء الضفادع سالمين بعد إتمام مهمتهم بنجاح، بعد استشهاد بطل واحد.







