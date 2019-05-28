عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28- 5- 2019

تعد توقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال كثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها؛ لمتابعة مردودها على جميع جوانب حياتهم "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".



وقدم خبير الأبراج خالد لمواليد اليوم 28 مايو كل مايخص حياتهم، حظك اليوم الثلاثاء 28 أيار-مايو 2019



:برج الحمل

مهنيًا: يرطّب هذا اليوم الأجواء ويجعل الاتصالات ببعض الجهات أكثر ايجابية وتفهّمًا، ويخفّ الضغط وتزول العراقيل



عاطفيًا: يحصل أمر مفاجئ يبدّد قلقك ويبعد عنك الحيرة والأسئلة الغامضة بشأن الشريك يؤدي إلى تحسن علاقتك به



صحيًا: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية



برج الثور:

مهنيًا: تواجه أشخاصًا يبحثون عن الكمال ويُقلقون راحتك وقد يوتّرون أعصابك فتضطر لتتحاور معهم بهدوء



عاطفيًا: تدخل في معارك صغيرة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، فتنجح حينًا وتفشل حينًا آخر



صحيًا: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعًا



برج الجوزاء:

مهنيًا: تتعرّض لعراقيل لكن لا تذهب جهودك سدى، وتواجه استفزازات وعمليات تأخير وتسويف وحواجز تتغلب عليها وتحقق الأهداف



عاطفيًا: لا تعامل الشريك باستخفاف أو باستهزاء، بل كن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدكما على المدى الطويل



صحيًا: وضعك الصحي جيد لأنك تطبق نظامًا غذائيًا متوازيًا يوفر لك الاستقرار والراحة



برج السرطان:

مهنيًا: كن مستعدًا لتتمكّن من مواكبة التطور المستجدّ في العمل، وأي تردّد تداعياته خطرة على مستقبلك



عاطفيًا: تعرف مفاجأة سعيدة أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجًا أو ارتباطًا كبيرًا يخصك



صحيًا: تناول كوب من العصير صباحًا بعد المشي مفيد ومنعش ومنشّط جدًا



برج الاسد:

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم أكثر مهارة وحنكة في التعاطي مع شؤونك، إلاّ انّ الحظ يعاكسك بعض الشيء ويحذرّك من المجابهات والعنف والنزاعات



عاطفيًا: بوادر حلول لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك ووضعتها على شفير الهاوية، لكن مبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور



صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيًا وجسديًا بعد السفر الذي قمت به



برج العذراء:

مهنيًا: رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، قد تصطدم بواقع مغاير تمامًا، وهذا يفرض عليك التريث



عاطفيًا: يؤدّي الحظّ دورًا كبيرًا في تحديد أولوياتك مع الشريك، وهذا يكون في مصلحتك في مطلق الأحوال



صحيًا: لا توفّر أي وسيلة أو رياضة كفيلة بتخليصك من السمنة والدهون وآلام الكتفين



:برج الميزان

مهنيًا: القرارات العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول إنجاز المطلوب منك لتبقى مرتاحًا من هموم لا شأن لك فيها



عاطفيًا: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك سيؤدّي الى عواقب ثقيلة قد لا تحتملها لاحقًا وقد تتسبب فى شرخ كبير فى علاقتكما



صحيًا: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال



برج العقرب:

مهنيًا: تنبش الماضي قليلًا وتعيد النظر في بعض القرارات المهنية التي اتخذتها تحت وطأة الضغط



عاطفيًا: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الشريك قد تورّطك في مواجهات لا طائل منها، تمهّل فهذا أفضل



صحيًا: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحًا



برج القوس:

مهنيًا: تترطّب الأجواء وتكسب قوة في التعبير والإقناع استثنائية، فتسحق الأعداء ابتداءً من اليوم وتسيطر على الموقف



عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في علاقة جديدة في غضون أيام



صحيًا: الأمور وصلت إلى حدّ خطر، بادر إلى ممارسة ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي



برج الجدي

مهنيًا: تخضع لبعض الأمزجة ولو أن بعض الأصدقاء يدعمونك ويقدمون لك النصح تاكد من اختيار النصيحة من الشخص المناسب حتى تصل الى ماتريد



عاطفيًا: إشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية



صحيًا: تعاود القيام بالتمارين الرياضية المعتادة، بعدما انقطعت عنها بسبب انشغالاتك المهنية الطارئة



برج الدلو:

مهنيًا: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتتوضح الصورة أمامك، بفضل مساعدة الزملاء الذين يكترثون لأمرك بعيدًا عن أي غايات



عاطفيًا: تطورات ايجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعدًا لمرحلة مشرقة فى حياتك العاطفية



صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضي، واستغل الأوقات المتاحة أمامك للقيام بكل ما يريح أعصابك



برج الحوت:

مهنيًا: تبذل جهدًا كبيرًا لتتفوق على الزملاء، وهذا يشكّل علامة فارقة لمصلحتك فلكل مجتهد نصيب



عاطفيًا: تتعرض لصدمة تحزنك كثيرًا وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأسًا على عقب



صحيًا: أنت صاحب رؤية صائبة وتخطيط ناجح، وهذا ما يتجلى للجميع من خلال ما توصلت إليه على الصعيد الصحي