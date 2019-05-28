المقاصة يفرض التعادل 1-1 أمام طلائع الجيش فى الدورى الممتاز.. فيديو

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أمام ضيفه طلائع الجيش في المباراة الأخيرة للفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري ببطولة الدوري من الأسبوع الـ 34 للدوري الممتاز.



تقدم طلائع الجيش في الدقيقة الـ21 بتصويبة رائعة من مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار للفريق العسكري، لتسكن المقص الأيمن لمرمى محمود كوكو حارس مصر للمقاصة. هدف هو الـ12 لصاحب الـ21 عاما هذا الموسم في الدوري.



وتعادل مصر للمقاصة في الدقيقة الـ46 عن طريق شيميلس بيكلي المهاجم الإثيوبي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.



التعادل رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ 41 في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ 46 في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.