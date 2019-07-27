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رياضة

عودة معروف يوسف للزمالك عقب انتهاء إعارته للشرطة العراقي

السبت 27/يوليه/2019 - 01:37 ص
معروف يوسف
معروف يوسف
ملك موسى
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، عن اتفاق مسئولي النادي الأبيض على عودة النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق، بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل بعد إنتهاء إعارته مع الشرطة العراقي.

وقرر مسؤولو الزمالك قيد معروف يوسف بدلًا من المغربي خالد بوطيب على أن يتم إعارة الأخير لأي نادي لمدة موسم واحد.

وجاء قرار إدارة الزمالك بعودة معروف يوسف تحسبًا لرحيل طارق حامد أو التونسي فرجاني ساسي بعد العروض التي وصلت للثنائي خلال الفترة الأخيرة.

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