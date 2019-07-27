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رياضة

سباعية أتلتيكو ليست الأكبر.. 10 هزائم تاريخية هزت عرش ريال مدريد

السبت 27/يوليه/2019 - 02:39 م
بنزيما وراموس
بنزيما وراموس
محمد السعيد
حالة من الغضب تسيطر على جماهير ريال مدريد، بعد خسارة فريقها المذلة أمام أتلتيكو مدريد، بـ7 أهداف مقابل 3 فجر اليوم، السبت، في الكأس الدولية للأبطال.

ورغم أن المباراة لا تتخطى كونها مواجهة ودية، إلا أن القلق يسيطر على جماهير ريال مدريد، بسبب الأداء الكارثي، حيث يخشى عشاق المالكي من تكرار سيناريو الموسم الماضي بالخروج دون أي بطولة.

ولم تقدم صفقات ريال مدريد الجديدة الأداء المرجو منها في فترة الإعداد، لكن الموسم لم ينطلق بعد، ولا يمكن الحكم على نجاح أو فشل هذه الصفقات دون خوضها لمباريات رسمية.

السقوط أمام أتلتيكو مدريد ليس الهزيمة الأثقل في تاريخ ريال مدريد، حيث تعرض الفريق الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا لهزائم قاسية على مر تاريخه.

ويستعرض "صدى البلد" أكبر 10 هزائم في تاريخ ريال مدريد:

إسبانيول 8 – 1 ريال مدريد، الدوري الإسباني موسم 1930

سرقسطة 6 – 1 ريال مدريد، الدوري الإسباني موسم 1975.

برشلونة 6- 2 ريال مدريد، الدوري الإسباني موسم 2009.

برشلونة 5 – 0 ريال مدريد، الدوري الإسباني موسم 2018.

برشلونة 5 – 0 ريال مدريد، الدوري الإسباني موسم 1994.

برشلونة 5 -0 ريال مدريد الدوري الإسباني 2012.

ليفربول 4 – 0 ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا موسم 2009.

الكوركون 4 – 0 ريال مدريد، كأس ملك إسبانيا 2010.

أتلتيكو مدريد 4 – 0 ريال مدريدن الدوري الإسباني موسم 2019.

أتلتيكو مدريد 7 -3 ريال مدريد، ، الكأس الدولية للأبطال موسم 2019.

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