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نبيل نعيم يفجر مفاجأة: أكثر من 800 إخواني بالسجون انشقوا عن الجماعة

السبت 27/يوليه/2019 - 02:45 م
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
معتز الخصوصى
كشف نبيل نعيم، الخبير فى حركات الإسلام السياسى، وزعيم تنظيم الجهاد السابق عن تأسيس حركة تمرد من جانب شباب الإخوان داخل السجون يدعمها محامى يدعى محمد الريس وتواصل معهم للانعزال عن الجماعة بعد وجود انشقاقات داخل جماعة الإخوان، وبعد اكتشافهم ان قيادات الجماعة تتاجر بهم.

وأشار نعيم فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن المحامى محمد الريس أسس صفحة على فيس بوك باسم "شباب مستقل" للتمرد على جماعة الإخوان والانشقاق عنها بعد اكتشافهم حقيقتها، وانضم لها حتى الآن أكثر من 800 شاب من المنشقين عن الإخوان، مؤكدا ان الأمن يتابع تحركات هؤلاء الشباب من الجماعة.

ووصف الخبير فى حركات الإسلام السياسى، وزعيم تنظيم الجهاد السابق الفيديو المسرب لإخواني ينقلب على التنظيم وهو يقول: "ضحكوا على المصريين 80 سنة باسم الدين"، ويؤكد أننا أمام جماعة مجرمة ، تتاجر فيها القيادات بشباب الجماعة وتتاجر بالدين من أجل الوصول إلى الحكم.

وقال إنه حينما كان يجاهد فى أفغانستان، كانت جماعة الإخوان لاتهتم بالدخول فى معارك جهادية، ولكنها اكتفت بجمع التبرعات، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى تم حبسنا فيه السجون، كان الإخوان يجمعون الأموال الطائلة.

كانت عدد من وسائل الإعلام تداولت فيديوهات وتسريبات عن شباب الجماعة تكشف الصراع الداخلي بين قيادات الجماعة في تركيا.

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