ورد سؤال للجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول طواف الوداع هل هو واجب أم سنة.



أجابت لجنة الفتوى، عبر موقعها الإلكتروني، أن العلماء اختلفوا في حكم طواف الوداع على قولين:الأول أنه واجب؛ وهو قول فقهاء الحنفية، والحنابلة، ورواية عن الإمام الشافعي.



وأضاف: الرأي الثاني أنه سنة؛ وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.

