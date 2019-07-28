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فن

محمود العسيلي يسخر من وقائع تعديه على جمهوره.. اعرف ما فعله

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:03 م
محمود العسيلى
محمود العسيلى
أحمد إبراهيم
سخر الفنان محمود العسيلى من نفسه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حيث علق عدد من متابعيه على حفله الذى أقيم فى الساحل الشمالى أمس.. وشهد حضورًا جماهيريًا حيث ردّ على أحد مُتابعيه قائلاً: "في 3 بس .. 2 راحوا على المستشفى وواحد عالجوه في المكان على طول.. جت سليمة" وكان ذلك بعد أن سأله قائلاً: "ضربت حد إمبارح من الجمهور ولا عدّت سليمة".

وجاء ذلك على خلفية الأزمة التى تعرّض لها محمود العسيلى بعد تعديه على أحد مُعجبيه بالقول "انت معاك واسطة عشان تتصور معايا" وذلك بعد طالبه بالتقاط صورة معه. 

ولم يكتف محمود العسيلى من سخريته لهذه الواقعة رد على متابع آخر سأله عمّا إذا كان هناك وسطى لدى الجمهور الذى حضر الحفل وقال العسيلى: "لا 30 % بس". 

يذكر أن محمود العسيلى تعرض إلى أزمة فى الفترة الأخيرة بعد أن وبّخ أحد مُعجبيه كما أن ظهر له فيديو آخر يوضح تعدّيه على أحد المُعجبين وكان يرغب فى التقاط صورة معه أيضًا.
محمود العسيلي يسخر من وقائع تعديه على جمهوره.. اعرف ما فعله

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