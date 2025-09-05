سعر أقل دولار اليوم 5-9-2025

أظهر أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5-9-2025 علي مستوي الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف

أدني سعر دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار اليوم مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع .

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وتضمن أدني سعر دولار في عدد من بنوك القطاع الخاص من بينها بنوك" قطر الوطني QNB، ميد بنكـ، كريدي أجريكول".

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

يستمر سعر الدولار أمام الجنيه، ثباتا في بداية تعاملات اليوم الجمعة 5-9-2025 علي مستوي السوق الرسمية بمدن ومناطق الجمهورية.

تحركات الدولار

خلال الأسبوع الجاري ارتفعت سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار 4 قروش مع آخر يوم عمل في البنوك المصرية.

إجازة البنوك

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية مساء الأربعاء الماضي لمدة 3 أيام متصلة بسبب إجازة احتفالات المولد النبوي الشريف ومواعيد الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

أقل سعر دولار اليوم

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك “ أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات،نكست، المصرف العربي الدولي، البركة، أبوظبي التجاري”

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل في أغلب البنوك نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس،الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB،مصر، الأهلي المصري”

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

معدلات الشمول المالي

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، بما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع. ويأتي هذا التطور مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.

وأكدت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي أن الشمول المالي بين السيدات شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، وذلك بفضل جهود البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.

كما أظهرت المؤشرات استمرار نمو معدلات الشمول المالي بين الشباب، حيث بلغت 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بقرارات البنك المركزي التي سهلت فتح الحسابات المصرفية للشباب بداية من سن 15 عامًا، بما يعزز إدماجهم في النظام المالي الرسمي.