ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة .



واشار البيان بانه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5289 طن تشمل : 800 طن يوريا و 1070 طن أسمنت معبأ و 1677 طن كلينكر و 1700 طن ملح معبأ و 42 طن بضائع متنوعة .



كما أوضح للبيانات ان حركة الوارد من البضائع العامة 74471 طن تشمل : 350 طن خردة و 9623 طن حديد و 24594 طن سلاج و 33500 طن ذرة و 2804 طن كسب عباد و 3600 طن بضائع متنوعة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27164 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 49871 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2472 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5036 حركة .