قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلفادور تسجل خامس إصابة بشرية بـ"الدودة الحفار".. وتحذيرات من تحولها إلى وباء وطني
طفل العظم الزجاجي.. يحارب المرض بالشعر والتعليق الرياضي
واشنطن تفرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية لدعم الجنائية الدولية ضد إسرائيل
صور فتاة في أوضاع مخلة وجارها يهددها بالفيديو.. وهذه عقوبة الابتزاز الإلكتروني
معجزات الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.. داوم عليها تغير حياتك
سعر أقل دولار اليوم 5-9-2025
سحر وشعوذة وجن.. التحفظ على فيديوهات خالد ابن جلال دجال فيسبوك
تونس تكتسح ليبيريا بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال باكستان
مدفيديف: روسيا ستعوّض أصولها المجمدة في الغرب بالسيطرة على أراضٍ أوكرانية جديدة
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلفادور تسجل خامس إصابة بشرية بـ"الدودة الحفار".. وتحذيرات من تحولها إلى وباء وطني

السلفادور تسجل خامس إصابة بشرية بـ"الدودة الحفار"
السلفادور تسجل خامس إصابة بشرية بـ"الدودة الحفار"
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الصحة في السلفادور تسجيل خامس إصابة بشرية بمرض المياسيس المعروف محليًا بـ"الدودة الحفار"، وهو طفيلي خطير تغزو يرقاته أنسجة الإنسان أو الحيوان وتتغذى على اللحم الحي، ما أثار حالة واسعة من القلق بين السلطات الصحية والسكان، بحسب ما نقلت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية.

وأفادت الوزارة بأنه تم رصد حالتين جديدتين خلال الأسبوع الوبائي رقم 34، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل حول هوية المصابين أو حالتهم الصحية. ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة منذ يونيو الماضي بضرورة إعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة تفشي المرض، خاصة في المناطق الريفية والزراعية الأكثر عرضة لانتشار العدوى.

وحذر أطباء بيطريون من تطور خطير في دورة حياة الطفيل، حيث رُصدت الذبابة المسببة للمرض وهي تضع بيضها على أنسجة سليمة دون وجود جروح، خصوصًا في الأذن والرأس، ما يزيد من مخاطر الإصابة. 

ويؤدي المرض إلى آلام شديدة والتهابات حادة قد تتطور إلى مضاعفات قاتلة إذا لم يُعالج في الوقت المناسب.

ودعت وزارة الصحة في السلفادور المواطنين إلى التوجه الفوري إلى المراكز الطبية عند الاشتباه بوجود يرقات في الجلد، مشددة على أهمية حماية كبار السن والأطفال، إلى جانب مراقبة الحيوانات الأليفة والماشية التي تشكل وسيطًا رئيسيًا لانتقال العدوى.

وتُظهر تقارير الهيئة الوطنية لصحة الحيوان في كوستاريكا أن المرض لا يقتصر على الماشية والأغنام، بل يمكن أن يصيب جميع الحيوانات ذات الدم الحار. وقد تم توثيق ظهوره لأول مرة عام 1858 في جيانا، ثم انتشر في أمريكا الجنوبية والوسطى وصولًا إلى الولايات المتحدة وبعض دول الكاريبي.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات هندوراس المجاورة تسجيل 27 إصابة بشرية منذ بداية 2025، بينها ثلاث وفيات مؤكدة، إضافة إلى أكثر من 1200 إصابة بين الحيوانات منذ سبتمبر 2024، ما دفعها لرفع حالة التأهب الوطني.

ويخشى خبراء الصحة من أن يؤدي ضعف الإمكانات الطبية في دول أمريكا الوسطى إلى انتشار إقليمي للوباء، في ظل محدودية برامج الوقاية البيطرية وعدم كفاية الموارد لمكافحة الذبابة الناقلة. كما طالبوا بتعاون دولي عاجل لتوفير الأدوية والمبيدات وتكثيف حملات التوعية لحماية الإنسان والحيوان على حد سواء.

وزارة الصحة في السلفادور مرض المياسيس الدودة الحفار دورة حياة الطفيل كوستاريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

ترشيحاتنا

محمد النني

النني: واثقون في المنتخب.. إن شاء الله تفرحوا كل المصريين

عريس وعروسة

عريس يتفاجأ بمحمد صلاح خلال حفل زفافه.. والعروس: كأس عالم إيه؟ إحنا بنحبك

إيهاب أمين

الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين حتى 2028

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد