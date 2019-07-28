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فن

نبيل الحلفاوي يشارك في عزاء الراحل فاروق الفيشاوي

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:23 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
قسم الميداني
شارك الفنان نبيل الحلفاوي في تقديم واجب العزاء في الراحل فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير لنجوم الوسط الفني.

وتوفى فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

يذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.

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