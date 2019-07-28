بعدما وصفها بالمدينة المقززة.. ترامب يجدد هجومه على بالتيمور الأمريكية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، هجومه وإساءته لمدينة بالتيمور الأمريكية، بعدما وصفه في تغريدات سابقة بأنها مدينة مقززة.





وقال ترامب في تغريدة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه لا يري أي شيء عنصري في التصريحات التي أدلي بها بحق بالتيمور.





وأضاف ترامب أنه قال ما يعرفه كل الناس، متهمًا النائب الديمقراطي إيلايجا كامنجز بأنه أساء لأهل المدينة، ويتعذر عليه الفوز بمقعده في الكونجرس بطريقة مستقيمة فيقوم بذلك بالهجوم الملتوي والأفعال الفظيعة التي يقوم بها في حق المدينة وأبنائها.





وأوضح ترامب إذا ركز العنصري إيلايجا كامنجز طاقته على مساعدة الأشخاص الطيبين في منطقته، فربما يمكن إحراز تقدم في إصلاح الفوضى التي ساعد على خلقها على مدى سنوات عديدة من القيادة غير الكفؤة.



