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أخبار العالم

بعدما وصفها بالمدينة المقززة.. ترامب يجدد هجومه على بالتيمور الأمريكية

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:40 م
ترامب ونائب المدينة
ترامب ونائب المدينة
أحمد سيف الدين
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، هجومه وإساءته لمدينة بالتيمور الأمريكية، بعدما وصفه في تغريدات سابقة بأنها مدينة مقززة. 

وقال ترامب في تغريدة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه لا يري أي شيء عنصري في التصريحات التي أدلي بها بحق بالتيمور. 

وأضاف ترامب أنه قال ما يعرفه كل الناس، متهمًا النائب الديمقراطي إيلايجا كامنجز بأنه أساء لأهل المدينة، ويتعذر عليه الفوز بمقعده في الكونجرس بطريقة مستقيمة فيقوم بذلك بالهجوم الملتوي والأفعال الفظيعة التي يقوم بها في حق المدينة وأبنائها.

وأوضح ترامب إذا ركز العنصري إيلايجا كامنجز طاقته على مساعدة الأشخاص الطيبين في منطقته، فربما يمكن إحراز تقدم في إصلاح الفوضى التي ساعد على خلقها على مدى سنوات عديدة من القيادة غير الكفؤة. 

جاء ذلك ردا على الانتقادات اللاذعة التي واجهها ترامب بعد تصريحاته الأولى عن المدينة ونائبها الديمقراطي حينما قال "النائب إيلايجا كامنجز متنمر متوحش... يصرخ ويصيح على الرجال والنساء العظام القائمين على حراسة الحدود بشأن الأوضاع على الحدود الجنوبية بينما في الواقع منطقته في بالتيمور أسوأ بكثير وأكثر خطرا. منطقته تعتبر الأسوأ في الولايات المتحدة، ولا أحد يريد العيش هناك". 

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