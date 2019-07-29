ياسمين عبد العزيز تنشر صورا مع منى الشاذلى

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على صفحتها على إنستجرام صورا جديدة لها أثناء استضافتها فى برنامج معكم مع منى الشاذلى.



وظهرت ياسمين بلوك جديد خلال الحلقة والتى ستذاع قريبا.



واشترط ياسمين عبد العزيز وفقًا لمصدر خاص لـ"صدى البلد"، عدم التطرق إلى أزمتها مع زوجة طليقها، الفنانة ريهام حجاج أو ذكر اسمها، والتركيز على أعمالها الفنية وليس حياتها الشخصية.



وسمحت ياسمين عبد العزيز للإعلامية منى الشاذلي بتوجيه سؤال واحد حول طلاقها الذي ستجيب عنه بشكل عام دون التطرق إلى تفاصيل.



وكانت ياسمين عبد العزيز آخر أعمالها مسلسل "لآخر نفس" الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي.