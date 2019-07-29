ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تنشر صورا مع منى الشاذلى

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:29 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على صفحتها على إنستجرام صورا جديدة لها أثناء استضافتها فى برنامج معكم مع منى الشاذلى.

وظهرت ياسمين بلوك جديد خلال الحلقة والتى ستذاع قريبا.

واشترط ياسمين عبد العزيز وفقًا لمصدر خاص لـ"صدى البلد"، عدم التطرق إلى أزمتها مع زوجة طليقها، الفنانة ريهام حجاج أو ذكر اسمها، والتركيز على أعمالها الفنية وليس حياتها الشخصية.

وسمحت ياسمين عبد العزيز للإعلامية منى الشاذلي بتوجيه سؤال واحد حول طلاقها الذي ستجيب عنه بشكل عام دون التطرق إلى تفاصيل.

وكانت ياسمين عبد العزيز آخر أعمالها مسلسل "لآخر نفس" الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي.
ياسمين عبد العزيز تنشر صورا مع منى الشاذلى
ياسمين عبد العزيز تنشر صورا مع منى الشاذلى
ياسمين عبد العزيز تنشر صورا مع منى الشاذلى

ترشيحاتنا

الأهلي بطل الكلاسيكو.. الفيفا يوجه رسالة نارية للمارد الأحمر

تعليق ناري من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على الزمالك

حفل زفاف في لبنان يتحول لمجزرة بسبب أغنية

الصور الأولى لأحمد وسمية الألفي من عزاء فاروق الفيشاوي .. صور

بالشماريخ والألعاب النارية.. شاهد.. احتفالات جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم في عزاء فاروق الفيشاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة و5 فيديوهات من عزاء فاروق الفيشاوي

إنجي المقدم تقدم واجب العزاء في وفاة فاروق الفيشاوي

مكشوف على شكل قلب.. نيكول سابا بإطلالة مثيرة بآخر حفلاتها