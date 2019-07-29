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بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:05 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
هاجر هانئ
نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيدوهات الإنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت ديانا كرزون خلال جلسة التصوير بإطلالة غير تقليدية، مرتدية بنطلون باللون الأصفر المزين بالفصوص اللامعة، ونسقت معه بلوزة من نفس لون وقماشة البنطلون.

وأكملت الفنانة الأردنية إطلالتها بحذاء بيج ذا كعب عال، فيما تزينت بأقراط ألماسية أنيقة.

واعتمدت ديانا كرزون على تسريحة شعر بسيطة ومكياج جذاب مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع إطلالتها من أنامل خبير التجميل shamil.
بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير
بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير

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