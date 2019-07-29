حبس صاحب ورشتين في السنطة لبيع قطع غيار سيارات مجهولة..صور

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته الى رئيس نيابة مركز السنطة بحبس صاحب ورشتين للبيع قطع الغيار مجهولة المصدر وتقليد علامات تجارية للجمهور بلغ اجماليها 5655 قطعة كاوتش، عفشة سيارات، وفوانيس سيارات وشكمانات بقرية مسهلة 4 أيام على ذمة التحقيق.



كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير إدارة مباحث التموين يفيد بتوافر معلومات حول قيام "على. ع" 54 سنة بإدارة ورشتين بدون ترخيص لإنتاج قطع غيار السيارات مستخدما خامات مجهولة المصدر وقيامه بتقليد العلامات التجارية.



كما تمت مداهمة المصنع وضبط 5655 قطعة كاوتش، عفشة، وفوانيس سيارات، ولى شكمان كما تم التحفظ على المضبوطات .



وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الحادث وقررت حبس المتهم المذكور.