29 مخالفة في حملة تموينية ببني سويف وضبط 580 كيلو لحوم وأسماك ودهون غير صالحة للاستهلاك

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.



وتبين من التقرير، الذي عرضه السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، قيام اللجنة "أمس الأحد" بحملة تموينية بمدينة بني سويف، تمكنت خلالها من تحرير محاضر بـ29 مخالفة متنوعة.



وأشار التقرير إلى أن المحاضر شملت 9 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر خاصة بسحب عينات، و5 مخالفات للذبح خارج المجزر وعدم تغطية لحوم بالشاش، و2 محضر لمخالفة اشتراطات النظافة العامة، ومحضر لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية.



وأضاف التقرير أن الحملة أسفرت عن ضبط 25 كيلو من اللحوم البلدية تم ذبحها خارج المجزر، و235 كيلو رنجة و20 كيلو سمك ماكريل و300 كيلو دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأوضح السكرتير المساعد أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر أصدر"في وقت سابق" قرارًا بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" مكونة من: الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل جميع الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على السيد المحافظ، نظرًا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.



وفي سياق ذي صلة.. شنت مديرية التموين حملة يوم السبت الماضي، اسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 61 شيكارة من الدقيق البلدي المدعوم والمخصص للمخابز البلدية ،حيث تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار جهات التحقيق المعنية.