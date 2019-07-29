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خبايا القصر.. من دفع ثمن زفاف الأميرين ويليام وهاري.. صحيفة بريطانية تكشف..صور

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:59 م
تكلفة باهظة لزفافي
تكلفة باهظة لزفافي كيت وماركيل
محمد علي
تبلغ دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الآن ، 37 عامًا ، وهي زوجة الأمير ويليام ،البالغ من العمر 37 عامًا ، محتلا المرتبة الثانية في إمكانية تولي العرش، وذلك بعد أن تزوجا قبل ثماني سنوات، لكن كم تكلف زفافهما الفخم، وهل كان أكثر من زفاف ميجان ماركيل وزوجها شقيق ويليام الأمير هاري، هكذا تساءلت صحيفة ديلي إكسبريس في تقريرها.

تزوجت كيت ميدلتون من الأمير ويليام في 29 أبريل 2011 في كنيسة وستمنستر في لندن، ولديهم الآن ثلاثة أطفال، الأمير جورج ، ستة سنوات، والأميرة شارلوت ، أربع سنوات، والأمير لويس ، عام واحد.

أما ميجان ماركيل ، 37 عامًا ، فأصبحت جزءًا من العائلة عندما تزوجت من الأمير هاري ، 34 عامًا في 19 مايو 2018 في قلعة وندسور، وكان كلا الزفافين حدثًا كبيرًا نقلته شاشات متلفزة بالعالم، لكن كم كانت تكلفة كلا الزفافين ، ومن قام بالدفع

تقول الصحيفة، إنه من الصعب تحديد قيمة ماظهرت به كيت في زفافها، لكن قد تصل قيمته إلى مليوني جنيه إسترليني.

وتزوج دوق ودوقة كامبريدج في دير وستمنستر وتقدر تكلفة الزفاف بحوالي 23.7 مليون جنيه إسترليني ، وارتدت كيت فستان زفاف حسب الطلب صممته سارة بورتون لدار أزياء ألكساندر ماكوين.

وتكلف جلب زهور الزفاف أرقامًا مذهلة بلغت 800 ألف جنيه إسترليني .

كما قدّرت الصحيفة الأسترالية ، هيرالد صن ، أن تكلفة التأمين للحدث البارز بلغت نحو 32 مليون دولار أسترالي ، أو 17 مليون جنيه إسترليني.

وأمام هذه الأرقام الباهظة، يلح سؤال، من الذي دفع ثمن هذا الحدث الفخم.

قالت الصحيفة، إن العائلة المالكة البريطانية وكيت ميدلتون استوعبت جميع تكاليف حفل الزفاف ، وتم تغطية نفقات الأمن والنقل بواسطة خزينة صاحبة الجلالة.

لكن بعد معرفة رقم التكلفة الباهظة لزفاف الأمير ويليام ابن الأميرة الراحلة ديانا على كيت ميدلتون، يأتي سؤال آخر، حول تكلفة حفل زفاف دوق ودوقة ساسكس هاري وميجان، وهل كان أقل من زفاف ويليام.

أشارت الصحيفة خلال مقارنتها، إلى أنه لم يكن أبدًا زفاف هاري وميجان أقل بأي حال من الأحوال، حيث تكلف زفافهما 32 مليون جنيه إسترليني حسب ماذكرته شبكة بيزنس إنسايدر Business Insider ، مما جعل الحدث أغلى بكثير من زفاف كيت.

اختارت ميغان أيضًا فستانًا مصممًا خصيصًا من قبل المصممة البريطانية كلير وايت كيلر من جيفنشي.

وارتدت ماركيل تاج الملكة ماري دايموند باندو الذي يكلف الملايين ، كما كشف أحد الخبراء.

أوضحت ديبورا باباس ، أخصائية الأحجار الكريمة وخبيرة المجوهرات: "من الصعب وضع قيمة لما ظهرت به ماركل من حلي ومجوهرات".

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