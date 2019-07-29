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مكرم محمد أحمد يكشف عن أقرب المرشحين لتولي الرئاسة التونسية.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:36 م
الرئيس التونسي الراحل
الرئيس التونسي الراحل الباجي السبسي
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التونسي الراحل الباجي قايد السبسي كان رئيسا توافقيا.

وأضاف " مكرم " في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن السبسي كان حريصا على التأكيد على سياسته الليبرالية، مع تمسكه بضرورة التوافق الوطني مع الأطراف الأخرى في الحكم.

وتابع: "شعر العالم بالحزن لوفاة السبسي لأنه على الرغم من سلطات الرئيس التونسي المحدودة، إلا أنه استطاع أن يضمن لتونس انتقالا سلسا للسلطة".

وأكمل: "لم تكن هناك أي مشاكل تعيق تولي الرئيس التونسي المؤقت الحالي لـ مقاليد الحكم بعد وفاة السبسي، وسيتم إجراء انتخابات رئاسية في تونس في القريب العاجل".

واستطرد: "حافظ السبسي ابن الباجي قايد السبسي يرشح نفسه للرئاسة التونسية، وهو أهم المرشحين ويعتقد أنه أولى المرشحين لتولي الرئاسة التونسية، ومن الممكن أن تقفز جماعة الإخوان ممثلة في حزب النهضة على السلطة".

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