ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يضم حجي سوهاج لمدة 5 مواسم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
كتب : رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي في اتمام التعاقد مع اللاعب أحمد حجى صانع العاب فريق سوهاج المستقبل لمدة 5 مواسم ، في صفقة انتقال حر لدعم خط هجوم الفريق السكندري في الموسم القادم بعد مرحلة من المفاوضات مع اللاعب ووكيله محمد عبدالجابر .

وقع حجى علي عقود انضمامه لفريق الاتحاد السكندري بحضور مسئولي مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف الذي كشف عن إعجابه الشديد بمستوى اللاعب المتميز بمجموعة الصعيد ،بجانب حضور وكيله محمد عبدالجابر ، الذي نجح في حسم الصفقة للفريق السكندري.

وأكد أحمد حجى سعادته باللعب لفريق الاتحاد السكندري العريق الذي يسعى للعب دور أساسي معه في الفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز والانضمام لصفوف المنتخب الوطني خاصة في ظل توفير كل الدعم للفريق وهو الأمر الذي دفعه لرفض عدد من العروض الأخرى.

ترشيحاتنا

رسالة من محمد الشناوي لمجلس إدارة الأهلي والجماهير

علاوة وحد أدنى للأجر.. بشرى لعمال القطاع الخاص.. تفاصيل

لغة يتحدث بها 10 أشخاص على وجه الأرض.. ما هي؟ ..فيديو

جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم

موجز الرياضة.. الخطيب يحسم قائمة أفريقيا.. صفقات الزمالك وبيراميدز.. مفاجأة كلوب لـ محمد صلاح

يورجن كلوب يفجر مفاجأة حول مشاركة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟