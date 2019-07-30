الاتحاد السكندري يضم حجي سوهاج لمدة 5 مواسم

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي في اتمام التعاقد مع اللاعب أحمد حجى صانع العاب فريق سوهاج المستقبل لمدة 5 مواسم ، في صفقة انتقال حر لدعم خط هجوم الفريق السكندري في الموسم القادم بعد مرحلة من المفاوضات مع اللاعب ووكيله محمد عبدالجابر .



وقع حجى علي عقود انضمامه لفريق الاتحاد السكندري بحضور مسئولي مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف الذي كشف عن إعجابه الشديد بمستوى اللاعب المتميز بمجموعة الصعيد ،بجانب حضور وكيله محمد عبدالجابر ، الذي نجح في حسم الصفقة للفريق السكندري.



وأكد أحمد حجى سعادته باللعب لفريق الاتحاد السكندري العريق الذي يسعى للعب دور أساسي معه في الفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز والانضمام لصفوف المنتخب الوطني خاصة في ظل توفير كل الدعم للفريق وهو الأمر الذي دفعه لرفض عدد من العروض الأخرى.