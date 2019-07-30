رسميا.. محمد أبو جبل ينتقل لـ الزمالك

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، انتقال محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، إلى نادي الزمالك.



وأوضح رئيس سموحة، عبر صفحته على فيس بوك، أن صفقة أبو جبل كلفت الزمالك 13 مليون جنيه ، بالإضافة إلى انتقال حارس الزمالك والمنتخب الأوليمبي عمر صلاح إلي سموحة وأحمد داوودا، والذي كان معارا للاتحاد السكندري.



وأشار الي أن عقد أبو جبل، كان سينتهي عقب نهاية الموسم المقبل.



ولعب أبو جبل في صفوف الزمالك، قادما من إنبي، في الفترة من 2013 إلى 2016 ، وانتقل بعدها الى سموحة، ليعود مرة أخرى لحراسة مرمى الزمالك.