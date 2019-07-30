بـ معاك واسطة.. تامر عاشور يشعل المسرح الروماني في الإسكندرية.. صور

أحيا النجم تامر عاشور مساء الإثنين واحدة من أضخم حفلات المسرح الروماني بالإسكندرية حيث احتشد الاف الشباب من الجنسين أمام بوابات المسرح عقب نفاد التذاكر بالكامل في محاولة لإيجاد طريقة للدخول ولكن بلا جدوي نظرا لامتلاء المقاعد بالداخل عن آخرها وهو ما جعلهم يحيطون بأسوار المكان من الخارج لمتابعة نجمهم المفضل والاستماع إلى أغانيه عبر أجهزة الصوت.





يأتي الحفل امتدادا لنجاح البوم تامر عاشور الأخير "أيام " لذا حرصت دار الاوبرا المصرية بالإسكندرية علي أن يكون الحفل ختاما للأنشطة الصيفية لمهرجان الموسيقى والغناء بالمسرح الروماني .





من جانبه قدم تامر عاشور عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها " خيالي" ،"حكايات" ،"انطق "،" ايام " ،"ده حكايه" ، "افترقنا" ،" يا اهلا" ،"قولوله سماح" ،" محظوط" ،" ف بالي "، مشوفناش" ،"ميدلي سلو" ،" انا راجع" ،خلصانه الحكايه" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.





كما تخلل الحفل صعود أحد المواهب لمشاركة تامر عاشور احدي أغانيه والتي حرص بعدها علي شكر الفنان لاتاحته الفرصة للغناء بجواره، ووجه الشكر ايضا للجمهور الذي تقبل تواجده بجوار نجمهم وتحقيق امنيته .. ليعلق بعدها تامر عاشور مازحا "معاك واسطة" .



