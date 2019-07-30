الجيش الباكستاني يكشف تفاصيل جديدة عن حادث تحطم الطائرة

أعلنت إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، أن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية، تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، ما أسفر عن مقتل كل طاقمها وعددهم 5، بالإضافة إلى 12 مدنيا.



وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة. ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وأخمدت النيران المشتعلة.



وسبق أن قالت شبكة "دنيا نيوز" الباكستانية إن الحادث أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين، قبل أن يزيد عدد القتلى، إلى 15، حتى أعلن الجيش ارتفاعهم إلى 17 وفقا لما تقدم.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة تحطم الطائرة في الحي السكني، فيما أفادت بعض التقارير بأن 4 مبانِ على الأقل تضررت نتيجة الحادث.



وذكرت التقارير إنه عقب وقوع الحادث، اشتعلت النيران في الطائرة وانتقلت ألسنة اللهب إلى عدة منازل قريبة فيما سارعت سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث.