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فن

دينا الشربيني تكشف عن مستواها في المرحلة الدراسية.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:29 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
سعيد فراج
عرضت قناة mbc مصر، برومو من برنامج "الحكاية" عبر حسابها على انستجرام، في حلقة كانت ضيفتها الفنانة دينا الشربيني، وينتظر إذاعتها لاحقًا.

وظهرت دينا الشربيني في الفيديو تجيب على بعض الاسئلة خلال الحلقة المنتظر إذاعتها، ومنها مستواها في مرحلة الدراسة، إذ أكدت أنها كانت تكره العلوم والتاريخ، وكانت متفوقة في اللغة الفرنسية، ولا تحب العربي بسبب قواعد النحو، مشيرة إلى أنها كانت تحصل على درجات سيئة في الكثير من المواد.

وأشارت دينا الشربيني، إلى أنها تحب الصراحة كثيرًا، وكانت لا تهتم بالحسد لكنها تؤمن به لأنه مذكور في القرآن الكريم، وتحب متابعة منتخب مصر لكرة القدم لكنها لا تهتم بالأهلي والزمالك.

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني كان مسلسل "زي الشمس"، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.

وشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل كل من أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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