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أخبار العالم

خان وقريشي يعربان عن حزنهما إزاء ضحايا تحطم طائرة عسكرية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:14 ص
تحطم طائرة
تحطم طائرة
أ ش أ
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم /الثلاثاء/ عن حزنه وأسفه إزاء سقوط ضحايا جراء حادث تحطم طائرة عسكرية في مدينة "روالبندي".

كما أعرب خان - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - عن تعازيه لعائلات القتلى، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" عن حزنه وأسفه العميق إزاء سقوط ضحايا جراء الحادث.
وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مصرع 17 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية صغيرة أثناء تدريب روتيني في منطقة (مورا كالو) بمدينة (روالبندي) الباكستانية.

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