الريال السعودي بـ 4.43 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 30 - 7 - 2019

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 30-7-2019 فى مصر وفقا لمتوسط أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى .



سجل الريـال السعودي نحو 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع ، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 54.19 جنيه للشراء و 54.72 جنيه للبيع.



وبلغ الدرهم الإماراتي نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.



وسجل الريـال العماني 42.90 جنيه للشراء و 43.24 جنيه للبيع.