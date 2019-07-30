أوقاف المنيا تشكل غرف عمليات لمتابعة صلاة العيد وجمع جلود الأضاحي

قرر الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا مديرية لإدارات تجهيز غرفة عمليات بكل مركز لمتابعة صلاة العيد وإعداد فريق بكل إدارة وتخصيص مسجد بكل قرية لتجميع جلود الأضاحى وتشكيل لجنة لبيعها وتحويل أثمانها إلى صكوك أضاحي لتعظيم النفع وتبصير الناس بالحكمة من الأضحية والتصرف فى جلدها من خلال رؤية شرعية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من النفع العام حتى نهاية أيام الأضحية وتتحمل كل إدارة مسؤوليتها.



وحذر سلامة خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري الإدارات الفرعية والمفتشين ورؤساء الأقسام بالمديرية بحضور الشيخ حسانين عبد الحكم حسانين مدير الدعوة، من ترك كروت شحن الكهرباء حتى نفاذ الرصيد، مؤكدا ضرورة التنبيه على العاملين بالمساجد ضرورة شحن الكروت قبل نفاذ الرصيد مع التأكيد على فصل الكهرباء بملحقات المساجد وعمل عداد خاص بالملحقات على حساب المستأجر.



وأشار إلى ضرورة فصل استهلاك أجهزة التكييف وتركيب عداد 3 فاز وفقا للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ترشيدا الكهرباء وتخفيف الأحمال حفاظًا على المال العام وتتحمل كل إدارة مسؤوليتها عند مخالفة التعليمات.



وأكد على الالتزام بتعليمات الإعلان عن استئجار ملحقات المساجد ومدة الإعلان عن الملحق والحيادية التامة والموقف من الجميع على مسافة واحدة حتى لا يتهم أحد بالمجاملة أو الإقصاء فالهدف هو الحفاظ على المال العام بالطرق القانونية



وطالب وكيل وزارة الأوقاف العاملين بالمديرية بضرورة اغتنام الوقت المتبقي فى هذا السباق الخيري بجمع صكوك الأضاحي لإنجاح هذا العمل المجتمعي وأداء الواجب تجاه الوطن وأبناء الوطن وإشعار الجميع بأن الكل واحد يكفل الغنى الفقير والقوي الضعيف والقادر يكفل العاجز لتحقيق مراد الله فى خلقه (إن هذه أمتكم أمة واحدة) وتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم (خير الناس أنفعهم للناس) وتكثيف العمل الدعوى فى هذه الفترة لبيان المزيد من فضل الأضحية.