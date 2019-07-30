ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحيا مصر تكشف تفاصيل ما تم توفيره لدعم المناطق العشوائية.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:03 م
صدى البلد
مي محمد
أكد محمد مختار المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر، أن وزارة الإسكان لديها مخطط عام للقضاء على العشوائيات؛ موضحا أن الصندوق قد شارك مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات من أجل الحصول على معلومات ساكني العشوائيات ومن ثم البدء في توفير الموارد ومتطلباتهم من خلال الوزارة والصندوق وصندوق العشوائيات.

وأشار "مختار" خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، اليوم الثلاثاء ، إلى أنه تم البدء في القضاء على العشوائيات من خلال بناء مجتمع عمراني متكامل يسمى " حي الأسمرات " ، لافتا إلى أنه تم بناء 18 ألف و 300 وحدة سكنية في حي الأسمرات 1 و 2 و 3 .

ولفت إلى أنه تم الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر و الدولة لفرش هذه الوحدات بحي الأسمرات، مضيفا ان الصندوق أيضا كان له تجربة أخرى للقضاء على العشوائيات في الإسكندرية وهي منطقة " غيط العنب " ، حيث كانت مهددة لحياة كثير من المواطنين نتيجة غياب مظاهر الحياة الصحية والمسكن الكريم.

وأردف أنه تم الانتهاء من مشروع بشاير الخير 3 بالأسكندريه، موضحا أنه تم البدء في العمل على حي المحروسة بمدينة السلام بالتشارك مع أجهزة الدولة لتوفير الفرش للوحدات.

ترشيحاتنا

عمرهما 4 آلاف عام.. العثور على جثة مراهقين محبين في مقابر للنبلاء.. صور

بعد التتويج بالدوري.. عماد متعب يوجه رسالة لجماهير الأهلي

6 معلومات لا تفوتك عن محمود متولي صفقة الأهلي الجديدة

متولي يجتاز الكشف الطبي والأهلي يحصل علي استغناء لاعب الإسماعيلي

محال على المعاش عاش وحيدا وكشف موته عن ثروة بدون ورثة

كريستيانو رونالدو يثير أزمة فى كوريا الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية

بفستان فوق الركبة.. هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد ابنها

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين