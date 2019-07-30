تحيا مصر تكشف تفاصيل ما تم توفيره لدعم المناطق العشوائية.. فيديو

أكد محمد مختار المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر، أن وزارة الإسكان لديها مخطط عام للقضاء على العشوائيات؛ موضحا أن الصندوق قد شارك مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات من أجل الحصول على معلومات ساكني العشوائيات ومن ثم البدء في توفير الموارد ومتطلباتهم من خلال الوزارة والصندوق وصندوق العشوائيات.



وأشار "مختار" خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، اليوم الثلاثاء ، إلى أنه تم البدء في القضاء على العشوائيات من خلال بناء مجتمع عمراني متكامل يسمى " حي الأسمرات " ، لافتا إلى أنه تم بناء 18 ألف و 300 وحدة سكنية في حي الأسمرات 1 و 2 و 3 .



ولفت إلى أنه تم الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر و الدولة لفرش هذه الوحدات بحي الأسمرات، مضيفا ان الصندوق أيضا كان له تجربة أخرى للقضاء على العشوائيات في الإسكندرية وهي منطقة " غيط العنب " ، حيث كانت مهددة لحياة كثير من المواطنين نتيجة غياب مظاهر الحياة الصحية والمسكن الكريم.



وأردف أنه تم الانتهاء من مشروع بشاير الخير 3 بالأسكندريه، موضحا أنه تم البدء في العمل على حي المحروسة بمدينة السلام بالتشارك مع أجهزة الدولة لتوفير الفرش للوحدات.

